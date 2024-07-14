Цікаво, що День рибалки з'явився ще у Радянському Союзі. 3 травня 1965 року вийшов Указ Президії Верховної Ради СРСР. У світі це свято відзначається 27 червня, а було започатковане у 1984 році.

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Шановні рибаки, редакція 24 Каналу щиро вітає вас сьогодні з професійним святом. Бажаємо, щоб робота приносила не лише задоволення й хороший настрій, але і значний прибуток. Нехай все в житті вдається, спокій та затишок панують у домівках, а усі негаразди чимшвидше зникають. Намагайтеся навіть у такий складний час знаходити радість та позитив. Картинки-привітання зі святом – далі у матеріалі.

День рибалки 2024: привітання у картинках

Привітання з Днем рибалки / Фото listivki.com.ua

Привітання з Днем рибалки / Фото listivki.com.ua

Привітання з Днем рибалки / Фото Telegraf

Привітання з Днем рибалки / Фото Telegraf

Привітання з Днем рибалки / Фото forumsmile.com.ua

Привітання з Днем рибалки / Фото forumsmile.com.ua

Привітання з Днем рибалки / Фото art-shop.com.ua

Привітання з Днем рибалки / Фото "Факти"

Привітання з Днем рибалки / Фото "Факти"

Привітання з Днем рибалки / Фото "Хочу"

Обирайте з нашої добірки привітання, яке сьогодні відправите знайомим рибалкам! Вони точно будуть раді!