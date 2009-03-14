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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

День до виборів

11:38, 14 березня 2009 224

Що важливіше - рішення суду чи Конституція?

У Тернополі досі не визначена доля виборів до обласної ради. БЮТ у суді доводить, що 15 березня для тернополян буде звичайним днем, бо так сказала Верховна Рада. Головні ж юристи країни в один голос твердять: вибори будуть, бо блокувати народне волевиявлення немає права ані парламент, ані суд. Марина Ставнійчук (заступник голови Секретаріату Президента): "Парламент має лише виключні повноваження на призначення чергових та позачергових виборів. Скасовувати призначені, відповідно до Конституції, Верховна Рада не має права."Микола Оніщук (міністр юстиції): "Такого права насправді закон не надає і судам, оскільки йдеться про реалізацію конституційних гарантій громадян обирати владу і реалізовувати своє провідне політичне право обирати та бути обраним."Поки ж на вищих щаблях влади сперечаються чи бути виборам у Тернополі - члени місцевих ТВК не петрають що його й робити. Напередодні цілий день чекали на бюлетені, за які вже й заплатили, а от взяти їх не могли, бо без супроводу охорони - не дають. Чому міліція відмовляється охороняти документи - не пояснює, кажуть члени ТВК. Втім незручностей додають і самі політики. Валентина Радзивіл (в.о. міської виборчої комісії виборчого округу): "Відбувається тиск на членів комісії. Ми вже вчора зустрілися з таким фактом, що представники деяких політичних сил закликають своїх членів дільничих комісій, а особливо ті, що займають керівні посади, складати свої повноваження. Ну, ми цього чекали і ми ці питання вирішуємо."Депутати-тимошенківці заварили судовий процес і відступати не мають наміру. Вони подали апеляцію на рішення окружного адмінсуду Тернопільської області, що зобов’язав місцеву ТВК провести дострокові вибори до облради. Апеляційну заяву депутатів, ймовірно, в суботу, розгляне Львівський апеляційний адмінсуд.   
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 14 березня 2009
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