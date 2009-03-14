День до виборів

На виборчі дільниці Тернопільщини вже завезли бюлетені.

Відтак від сьогодні правоохоронці посилили охорону дільниць - повідомили агенцію УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції. Напередодні міські та обласні депутати від Блоку Тимошенко намагалися не випустити автомобілі із надрукованими бюлетенями із видавництва “Збруч”. Їм протистояли представники інших політсил. Відбулася штовханина. Згодом міліція втихомирила обидві сторони і машини з бюлетенями поїхали на дільниці. Водночас, чи відбудуться вибори до обласної ради - поки питання. Адже долю недільного голосування вирішує суд. Депутати від БЮТ подали апеляцію на рішення окружного адмінсуду Тернопільської області, що зобов’язав місцеву ТВК провести дострокові вибори до облради. Апеляційну заяву депутатів розглядає Львівський апеляційний адмінсуд. Варто зазначити, що напередодні Президент Віктор Ющенко звернувся до Конституційного суду, аби той поставив крапку у судовій тяганині з виборами на Тернопільщині.