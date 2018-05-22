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День Києва 2018: дата святкування

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День Києва 2018: дата
День Києва 2018: дата / 24 Канал

День Києва в Україні традиційно відзначають в останні вихідні весни. Дата не закріплена остаточно, а припадає на кожну останню неділю травня. Коли будуть святкувати День Києві в 2018 році – читайте далі.

Останні вихідні травня в 2018 році виявилися дуже насиченими подіями. Так, крім Дня Києва в столиці відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА, а 27 травня відзначається християнське свято Трійця, з нагоди якого понеділок, 28 травня, також буде вихідним днем. Тому заходи до Дня народження столиці розтягнуться на всі вихідні 26-28 травня.

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Відомо, що на святкування Дня Києва буде витрачено 2,5 мільйона гривень з міського бюджету. Ця сума стала найбільшою за останні кілька років, а отже – варто очікувати приємних сюрпризів як гостям міста, так і його жителям.


Грандіозний концерт до Дня Києва відбудеться на Хрещатику 

На киян і гостей міста чекає маса розваг. Футбольне свято вболівальників ЛЧ "Фестиваль чемпіонів" на Хрещатику 27 травня зміниться урочистостями з грандіозним концертом до Дня міста, де заплановано масове виконання гімну Києва, концерти духового і симфонічного оркестрів, фестиваль електронної музики і джазу.

Також на відвідувачів очікує шоу маршових барабанів, DJ-сети, вокальні та танцювальні перформанси, флешмоби тощо. Початок концерту запланований на 13:00, орієнтовний час закінчення 21:00.

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Також в День Києва відбудеться один із наймасовіших і найяскравіших заходів – "Пробіг під каштанами". Окрім того, пройдуть фестиваль морозива, фестиваль крафтового українського пива, ярмарок народного мистецтва, велогонки тощо.

День Києва дата 2018
Пробіг під каштанами 

Загалом же святкові заходи будуть відбуватися протягом всіх вихідних і не лише в центрі міста, а в кожному районі столиці.

Бажаємо провести День Києва у 2018 році незабутньо!

Теги: Новини України Новини Києва LifeStyle Новини культури
Джерело: 24 Канал
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