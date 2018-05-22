День Києва 2018: дата святкування

День Києва в Україні традиційно відзначають в останні вихідні весни. Дата не закріплена остаточно, а припадає на кожну останню неділю травня. Коли будуть святкувати День Києві в 2018 році – читайте далі.

Останні вихідні травня в 2018 році виявилися дуже насиченими подіями. Так, крім Дня Києва в столиці відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА, а 27 травня відзначається християнське свято Трійця, з нагоди якого понеділок, 28 травня, також буде вихідним днем. Тому заходи до Дня народження столиці розтягнуться на всі вихідні 26-28 травня.

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Відомо, що на святкування Дня Києва буде витрачено 2,5 мільйона гривень з міського бюджету. Ця сума стала найбільшою за останні кілька років, а отже – варто очікувати приємних сюрпризів як гостям міста, так і його жителям.



Грандіозний концерт до Дня Києва відбудеться на Хрещатику

На киян і гостей міста чекає маса розваг. Футбольне свято вболівальників ЛЧ "Фестиваль чемпіонів" на Хрещатику 27 травня зміниться урочистостями з грандіозним концертом до Дня міста, де заплановано масове виконання гімну Києва, концерти духового і симфонічного оркестрів, фестиваль електронної музики і джазу.

Також на відвідувачів очікує шоу маршових барабанів, DJ-сети, вокальні та танцювальні перформанси, флешмоби тощо. Початок концерту запланований на 13:00, орієнтовний час закінчення 21:00.

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Також в День Києва відбудеться один із наймасовіших і найяскравіших заходів – "Пробіг під каштанами". Окрім того, пройдуть фестиваль морозива, фестиваль крафтового українського пива, ярмарок народного мистецтва, велогонки тощо.



Пробіг під каштанами

Загалом же святкові заходи будуть відбуватися протягом всіх вихідних і не лише в центрі міста, а в кожному районі столиці.

Бажаємо провести День Києва у 2018 році незабутньо!