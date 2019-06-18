День Конституції України: дата святкування

День Конституції України щорічно святкують 28 червня. Цьогоріч дата припадає на п'ятницю, що дозволить українцям відпочивати три дні поспіль.

Свято встановили на честь прийняття Конституції – основного документу вищої юридичної сили в країні. Цей документ змінив Конституцію Української Радянської Соціалістичної Республіки, котру використовували до 1996 року.

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Верховна рада України прийняла Конституцію в 1996 році, о 9:20 ранку, після ночі безперервної роботи. Сталося це через п'ять років після того, як Україна отримала статус незалежної держави.

Україна стала останньою країною колишнього СРСР, яка прийняла власну конституцію.

Ключові пункти Конституції:

Україна – суверенна, демократична, правова держава, що використовує в своєму правлінні принцип народовладдя.

Народ в Україні є носієм суверенітету і головним джерелом влади.

Найвища соціальна цінність в Україні, яку має забезпечити держава – це людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека.