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      День Конституції України: дата святкування

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      День Конституції України 2019 вихідний день - дата свята в Україні
      День Конституції України: дата святкування / Korrespondent.net

      День Конституції України щорічно святкують 28 червня. Цьогоріч дата припадає на п'ятницю, що дозволить українцям відпочивати три дні поспіль.

      Свято встановили на честь прийняття Конституції – основного документу вищої юридичної сили в країні. Цей документ змінив Конституцію Української Радянської Соціалістичної Республіки, котру використовували до 1996 року.

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      Верховна рада України прийняла Конституцію в 1996 році, о 9:20 ранку, після ночі безперервної роботи. Сталося це через п'ять років після того, як Україна отримала статус незалежної держави.

      Україна стала останньою країною колишнього СРСР, яка прийняла власну конституцію.

      Ключові пункти Конституції:

      Україна – суверенна, демократична, правова держава, що використовує в своєму правлінні принцип народовладдя.
      Народ в Україні є носієм суверенітету і головним джерелом влади.
      Найвища соціальна цінність в Україні, яку має забезпечити держава – це людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека.

      blog_ava
      Привітання з випускним 2019: щирі вітання від батьків і вчителів
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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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