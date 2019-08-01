День народження Королеви разом з Lipton

Хто не мріє хоча б раз побувати на дні народження самої Королеви Великої Британії?

Розмах, красу й аристократичність такого дійства навіть уявити складно. Потрапити на такий захід – велика честь. І цієї честі удостоївся бренд Lipton, представників якого урочисто запросили на королівське свято.

Влаштовуйтесь зручніше, приготуйте чашку запашного чаю та приготуйтесь дізнатися, як усе було.

Чому саме Lipton? Насправді тут жодних несподіванок, адже історія бренду міцно пов'язана з Великобританією і королівською сім'єю. Сер Томас Ліптон, засновник торгової марки, – був вірнопідданим Її Величності. У 1890 році Ліптон почав чайний бізнес, завдяки якому його ім'я відоме сьогодні в будь-якому куточку земної кулі. У 1897 році Томас Ліптон був посвячений у лицарі Королевою Вікторією "за внесок у формування і поширення англійського способу життя".

Тож повертаємось у наші часи, на свято Її Величності Королеви. Місцем проведення заходу, який було влаштовано для обраних осіб Посольством Великої Британії в Україні, стала колоритна Київська фортеця. На урочистості було все в кращих традиціях Англії: неймовірний фуршет, одягнені в національний британський одяг гості, вишукана атмосфера. Вступне слово мала Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні мадам Джудіт Гоф. За музику відповідав український піаніст-віртуоз та кавер-гурт, за незамінний для британців класичний чай – Lipton. Гості мали змогу привітати Королеву, завести нові знайомства, поспілкуватися і просто добре провести час у вишуканій приємній атмосфері стародавньої Англії.

До речі, спеціально до цього свята бренд випустив новий витончений чай – Lipton Taste of London. У ньому поєднався смак чорного чаю з ретельно відібраних молодих листочків з тонким ароматом екзотичного бергамоту. Такий дует смаків надзвичайно популярний в Англії, і саме його називають ідеальним чаєм для класичного five o'clock tea.

Та на дні народження Її Величності Lipton відповідав не лише за традиційний англійський чай, але й за справжній англійський антураж. Прикрасою та одночасно атракціоном заходу стала велика тематична фотозона Lipton у вигляді Букінгемського палацу й знаменитого Лондонського ока. На ній можна було не лише ознайомитися з історією легендарного чаю, але й зробити моментальну світлину на полароїдну камеру у ретростилі.

На заході зібралася неймовірна кількість надзвичайно цікавих людей, поціновувачів британської культури, які мали змогу на один вечір поринути в атмосферу королівської вечірки. Класична музика, вишукані напої і смачні частування, дружня атмосфера свята – Королева точно б оцінила!

Зовсім скоро кожен із вас зможе долучитись до святкування дня народження Її Величності! Адже спеціально для всіх поціновувачів британської культури бренд Lipton встановить фотозону у ТРЦ Dream Town (Дрім Таун, 24 та 25 серпня 2019 року з 12:00 до 18:00) та у ТРЦ Lavina Mall (Лавіна Мол, 07 та 08 вересня 2019 року з 12:00 до 18:00)

Тож у вас є можливість зробити собі такі ж фото, які зробили відвідувачі офіційного заходу на честь дня народження Королеви, спробувати новий смак чаю Lipton Taste of London і відчути себе повноправними учасниками свята, яке відзначають у всьому світі.

Але і це ще не все! За фото на вищеописаній фотозоні можна виграти тематичні призи від бренду!

● Зробіть знімок на фотозоні від Lipton у ТРЦ Dream Town (Дрім Таун) або Lavina Mall (Лавіна Мол).

● Опублікуйте фото у Facebook і позначте на ньому офіційну сторінку Lipton (@liptonukraine) та хештег #liptontasteoflondon.

● Учасники з найкращими фотознімками отримають у подарунок призи від бренду: набір для традиційного чаювання та power bank’и, заряджені силою справжнього англійського чаю!

Святкуйте день народження Королеви разом з Lipton і завжди залишайтеся на хвилі багатовікових англійських звичаїв із традиційним смаком Лондона.