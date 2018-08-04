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День народження Луї Армстронга: 5 найвідоміших хітів легенди

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Найкращі хіти Луї Армстронга
Найкращі хіти Луї Армстронга / 24 Канал

4 серпня народився геніальний джазовий музикант Луї Армстронг, який став одним із перших чорношкірих виконавців, які здобули світову популярність.

Визнання Армстронг отримав уже у 20 років. Він одним із перших прорвав расову дискримінацію в музиці та все життя боровся із расизмом. А також він дуже сильно вплинув на культуру світового джазу.

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Протягом 30 років своєї кар'єри Армстронг давав по 300 концертів на рік та співпрацював із відомими музикантами різних стилів.

 

Ми вирішили нагадати вам найвідоміші хіти цього легендарного музиканта.

What a wonderful world: відео 

 

Hello Dolly: відео

 

Let My People Go: відео

 

Dream a little Dream: відео

Moon River: відео

 

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 канал
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