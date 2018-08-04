День народження Луї Армстронга: 5 найвідоміших хітів легенди

4 серпня народився геніальний джазовий музикант Луї Армстронг, який став одним із перших чорношкірих виконавців, які здобули світову популярність.

Визнання Армстронг отримав уже у 20 років. Він одним із перших прорвав расову дискримінацію в музиці та все життя боровся із расизмом. А також він дуже сильно вплинув на культуру світового джазу.

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Протягом 30 років своєї кар'єри Армстронг давав по 300 концертів на рік та співпрацював із відомими музикантами різних стилів.

Легенда джазу??4 серпня народився геніальний Луї Армстронг . . #lifestyle24 #LouisArmstrong #jazz #blues Публикация от LifeStyle24 (@lifestyle24ukraine) Авг 4 2017 в 6:57 PDT

Ми вирішили нагадати вам найвідоміші хіти цього легендарного музиканта.

What a wonderful world: відео

Hello Dolly: відео

Let My People Go: відео

Dream a little Dream: відео

Moon River: відео