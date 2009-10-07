День народження прем’єра

Володимиру Путіну - 57!

У середу російський прем’єр відзначив свій день народження. За традицією, глава російського уряду провів його на роботі. Окрім низки запланованих робочих зустрічей Володимир Путін також поспілкувався з російськими письменниками. Глава російського уряду доручив профільним міністерствам переглянути правила преміювання письменників, аби літератори отримували держані нагороди щорічно.Свій нелегкий шлях до владного Олімпу Володимир Путін розпочав рядовим співробітником органів державної безпеки у 1975 році. Також встиг попрацювати у Ленінградському державному університеті та мерії Санкт-Петербурга.У 1998 році Путін очолив Федеральну служби безпеки, а вже за два роки переміг на президентських виборах Росії. Після двох термінів на посаді керманича Росії Путін обійняв посаду прем’єр-міністра Російської Федерації.