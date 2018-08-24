День Незалежності України 2018: Google здивував святковим дудлом
24 серпня у День Незалежності України пошукова система Google присвятив Україні святковий дудл.
24 серпня Україна відзначає 27-му річницю Незалежності.
Дивіться онлайн-трансляцію: Парад до Дня Незалежності 2018 у Києві: онлайн-трансляція
Пошуковик Google присвятив святковий дудл до Дня Незалежності України.
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На стартовій сторінці пошуковика користувачі бачать синьо-жовтий прапор на фоні гірського краєвиду, а під ним напис Google.
День Незалежності України 2018: Google присвятив дудл
24 серпня у центрі Києва до Дня Незалежності України відбувається урочистий військовий парад, у якому беруть участь 4,5 тисяч військовослужбовців та 250 одиниць військової техніки.
Джерело: 24 Канал
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