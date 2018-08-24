День Незалежності України 2018: Google здивував святковим дудлом

24 серпня у День Незалежності України пошукова система Google присвятив Україні святковий дудл.

24 серпня Україна відзначає 27-му річницю Незалежності.

Дивіться онлайн-трансляцію: Парад до Дня Незалежності 2018 у Києві: онлайн-трансляція

Пошуковик Google присвятив святковий дудл до Дня Незалежності України.

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На стартовій сторінці пошуковика користувачі бачать синьо-жовтий прапор на фоні гірського краєвиду, а під ним напис Google.



День Незалежності України 2018: Google присвятив дудл

24 серпня у центрі Києва до Дня Незалежності України відбувається урочистий військовий парад, у якому беруть участь 4,5 тисяч військовослужбовців та 250 одиниць військової техніки.