Чергові акції протесту опозиції у Росії.

У четвер політичні опоненти Путіна і Медвєдєва провели так званий день незгідних. Акції протесту зокрема відбулися у Москві та Санкт-Петербурзі. в Білокам’яній епіцентром опозиційних настроїв стало метро та проспект Миру. Все відбувалося за звичним сценарієм: влада проводити мітинги не дозволила, міліція акції намагалася розігнати. Загалом у Москві правоохоронці затримали від 10 до 20 осіб.Серед них були і журналісти, зокрема працівники агенції Associated Press. Згодом їх відпустили. Протестувальники палили димові шашки, а один навіть знищив вогнем портрет російського Президента Дмітіря Мєдвєдєва. У Санкт-Петербурзі опозиційні виступи минули значно спокійніше. Про серйозні зіткнення опозиціонерів з міліцією не повідомляють. Головна вимога демонстрантів - змінити у Росії режим Путіна-Мєдвєдєва, зокрема відправити у відставку чинний уряд. Крім того політичні опоненти Кремля вимагають вільних виборів та дозволу на проведення акцій протесту.Протестувальник (Москва): “Нас наразі так мало, але ще не всі зрозуміли, що це кінець цієї влади, цього незаконного уряду. Сьогодні ми на цьому закінчуємо. Ви сміливі. Ви змогли це зробити”.Одним з організаторів дня незгідних були опозиційні рухи інша Росія та солідарність. Наразі нечисленність та роздрібненість російської опозиції не дозволяє їй протиставити серйозні аргументи проти грубої міліцейської сили і добитися своїх вимог.