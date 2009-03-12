День трауру

У Німеччині згадують загиблих у стрілянині.

Влада країни оголосила 12 березня днем трауру по всій Німеччині. Канцлер Ангела Меркель висловила співчуття родинам загиблих та поранених у кривавій стрілянині. До неї приєдналися і депутати Європарламенту, які вшанували жертв трагедії хвилиною мовчання.Нагадаємо, у середу 17-ти річний підліток влаштував стрілянину у школі "Альбертвіль", яка знаходиться у німецькому місті Вінненден. Внаслідок кривавої бійні загинуло 16 осіб включно із нападником. Як з’ясувалося, підліток був випускником тієї школи, у якій влаштував стрілянину. Після обшуку в будинку батьків нападника поліцейські знайшли 18 одиниць зареєстрованої зброї. Наразі правоохоронці намагаються з’ясувати, що саме штовхнуло вбивцю на скоєння кривавих убивств.