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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

День виборів

11:53, 15 березня 2009 265

Сьогодні на Тернопільщині проходять вибори до Обласної ради.

Напередодні одразу два суди дали “зелене” світло голосуванню. У Києві своє ж рішення про заборону виборів скасував Окружний адміністративний суд столиці і фактично дозволив їх фінансування.Згодом законність проведення виборів підтвердив і Львівський апеляційний адміністративний суд.Напередодні у Тернопільському тервиборчкомі запевнили - область повністю готова до виборів. Усі райони забезпечені бюлетенями, дільниці готові до проведення голосування, запрошення мешканцям області роздані. Біля виборчих дільниць від суботи чергує міліція, аби забезпечити порядок під час голосування.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 15 березня 2009
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