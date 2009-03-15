День виборів

Сьогодні на Тернопільщині проходять вибори до Обласної ради.

Як повідомляє Комітет виборців України майже всі виборчі дільниці області відкрились вчасно.Щоправда від участі у цих виборах напередодні ввечері відмовився Блок Юлії Тимошенко. У своїй офіційній заяві бютівці закликали своїх прихильників взагалі не брати участі в голосуванні. Щоправда, Тернопільська виборча комісія не вилучила Блок Тимошенко з виборчих списків і, таким чином БЮТ залишився учасником виборчого процесу, зазначили в КВУ.Попри судову тяганину вибори до Тернопільської обласної ради відбуваються законно. Напередодні Одразу два суди дали зелене світло голосуванню. У Києві своє ж рішення про заборону виборів скасував Окружний адміністративний суд столиці і фактично дозволив їх фінансування. Згодом законність проведення виборів підтвердив і Львівський апеляційний адміністративний суд.