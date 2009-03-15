Попри судові заборони та численні скандали вибори до Тернопільської обласної ради таки відбуваються.

Всі виборчі дільниці області відкрилися вчасно, а комісії в останній момент таки встигли підготуватися до голосування.Анна Явна (Голова дільничної виборчої комісії №59): “В п’ятницю якраз в нас були збори перші проведені ми організували якраз всю діяльність яку ми закінчили вчора, вчора були встановлені урни, підготовлена дільниця наша, отримані бюлетені канцтовари, ну вся документація оформлена в на все добре. Тобто сьогодні,і в 7 ранку коли ми відкрились ,наша дільниця може спокійно працювати. Ми повністю готові до виборів”.Незважаючи на передвиборчі пристрасті усі жителі області про день виборів знають. У суботу їм поштою розіслали запрошення прийти на виборчі дільниці.Щоправда від участі у цих виборах напередодні ввечері відмовився Блок Юлії Тимошенко. У своїй офіційній заяві бютівці закликали своїх прихильників взагалі не брати участі в голосуванні, оскільки воно, за твердженням БЮТу, є незаконним. Однак, Тернопільська виборча комісія не вилучила Блок Тимошенко з виборчих бюлетенів і, таким чином БЮТ залишився учасником виборчого процесу.