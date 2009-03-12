День жалоби

Німеччина оговтується від жахливої розправи, вчиненої неповнолітнім юнаком у стінах рідної школи.

Внаслідок кривавої стрілянини загинуло загалом 16 осіб, включно із нападником. Влада оголосила четвер 12 березня загальнонаціональним днем жалоби. По всій країні приспущені державні прапори, скасовані розважальні заходи. Свої співчуття родинам загиблих та потерпілим висловила канцлер Німеччини Ангела Меркель. До неї приєдналися також депутати Європарламенту, які вшанували жертв трагедії хвилиною мовчання.Тобіаш Хільгенфельд (столичний мешканець): "Це - жахливо, насправді жахливо, думаю це через нашу систему. Молоді люди, не знайшовши місця у суспільстві, в сім'ї, до того ж заохочені комп'ютерними іграми, йдуть на такі кроки."Стало відомо, що перед тим, як вчинити свої злі наміри юнак написав записку. У ній він стверджує, що відчуває нестерпні страждання і що більше так тривати не може. Під час обшуку в будинку батьків нападника поліцейські виявили 18 одиниць вогнепальної зброї. Хлопець мав достатній досвід поводження з нею, оскільки разом з батьком був членом одного із стрілецьких клубів.Нагадаємо, у середу 17-річний річний підліток розстріляв учителів та учнів своєї колишньої школи в місті Вінненден. Згодом горе-стрілець покінчив життя самогубством. Про мотиви неповнолітнього вбивці залишається тільки здогадуватися. Як повідомили у поліції, серед 10 убитих учнів - 8 школярок у віці від 14 до 16 років.