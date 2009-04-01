День жартів

Свято гумору розпочалося розіграшами на столичних дорогах.

Працівник Державтоінспекції має бути справедливим, сильним та красивим, водій - мати при собі помаду, гребінець і квитанцію про сплату комунальних послуг на лобовому склі, а ненафарбовані нігті прирівнюються до перетину подвійної осьової. Учасники шоу "Файна Юкрайна", нині даішники Андрій Молочний та Сергій Притула, зустріли 1 квітня на бойовому посту.Андрій Молочний та Сергій Притула (працівники Державтоінспекції): "Якщо в машині нема бензину - то нелогічно ставати учасником дорожньо-транспортного руху. Нам що важно - щоб були колеса і щоб предмет рухався, тоді уже з ним можна розмовляти. Якщо ж нема колес і предмет рухається. То, або гаішнік щось ковтнув не то, або предмет є неземним об’єктом, а це вже не наша справа, а справа УФО."Деякі водії, не вбачаючи підвоху, покірно обіцяли виправитись, дехто ж розумів - попався на першоквітневий жарт. Взагалі-то жартували в Україні в усі віки. Саме гумор - така ж невід'ємна риса національного характеру, як і мова, пісня чи обряди. Українською "колискою гумору" називають Одесу. Борис Барський (актор, поет): "Одеса знаходиться на якомусь розломі, гумористичному, такому, що веселиться. Може бути це ще і тому, що партизани, а до партизанів дроворуби і лісоруби прокопували катакомби і там йдуть якісь завихрення повітряних потоків, які вириваються потім назовні і смішать всіх людей."Не до жартів сьогодні може бути хіба що Національній збірній України з футболу. Жовто-сині зустрінуться у відбірковому турі Чемпіонату Світу 2010 з серйозним суперником - збірною Англії. Втім, зізнаються футболісти, ніщо людське їм не чуже.Андрій Воронін (форвард німецької "Герти" та Національної збірної України): "Коли жив на Україні, коли був молодий, було багато жартів. І я розводив, і мене розводили. Тобто, це нормальне явище, тим більше 1 квітня."Своєрідний жарт підготував киянам і головний столичний жартівник Леонід Черновецький. З 1 квітня Київська міська державна адміністрація має намір підвищити тарифи на комунальні послуги для бюджетних установ і інших юридичних осіб у кілька разів. Свій варіант, як виправити ситуацію в місті, запропонував опонент мера.Віталій Кличко (спортсмен, політик): "Я знаю, що він останнім часом прославився знову своїми спортивними досягненнями. І показує прекрасну форму. Я знаю, що він повністю відмовився проходити медичне обстеження. Але думаю, що напередодні 1 квітня, якщо він викличе Віталія Клічко на поєдинок, то ніякі медичні обстеження проходити не потрібно буде."Традиція жартувати над оточуючими з’явилась у Франції в XVI столітті і досі широко розповсюджена у всьому світі. В одних країнах жартівники непомітно вішають на друзів паперових риб, в інших - розказують про "білу спину", а в Австралії сміються разом з символом дня - пташкою-пересмішником. Тож, жартуйте на здоров’я, адже науковці переконують - сміх робить людей добрішими та подовжує життя.