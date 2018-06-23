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Денис Берінчик переміг колумбійця Прієто технічним нокаутом у шостому раунді

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Денис Берінчик
Денис Берінчик

Український боксер, чемпіон WBO Oriental у легкій вазі Денис Берінчик (9-0, 6 КО) у бою проти колумбійця Хосе Луїса Прієто (26-5, 17 КО).переміг суперника технічним нокаутом у шостому раунді.

Латиноамериканець відмовився виходити на ринг після п’ятого раунду.

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До цього п’ять раундів поспіль українець активно боксував проти 38-річного суперника, завдавши останньому чимало влучних ударів по обличчі. Відтак тренерський штаб Прієто вирішив не випускати свого боксера на шостий раунд. Берічник здобув дострокову перемогу.

Варто зазначити, що в ринг українець вийшов як справжній козак – з-за куліс він виїхав на коні, в козацькій шапці та з українським прапором.

 

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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