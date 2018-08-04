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Денісова відреагувала на жорстоке побиття дівчинки в Одесі

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Денісова відреагувала на жорстоке побиття дівчинки в Одесі
/ Фото з відкритих джерел

Дівчині-підлітку, яку 31 липня жорстоко побили її ровесниці, надають необхідну допомогу, зокрема, і психологічну.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала українська омбудсвумен Людмила Денісова. 

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31 липня в Одесі поблизу покинутого дитячого садка і школи №69 група дівчаток-підлітків жорстоко побила ровесницю, а потім забрали її речі.

"Про моральний аспект того, що сталося, годі й говорити...На цей момент особи дівчат встановлено, відкрито кримінальне провадження. Постраждала отримує усю необхідну допомогу, і психологічну також", – йдеться у повідомленні Денісової. 

Нагадаємо, правоохоронні органи розпочали розслідування за фактом жорстокого побиття школярки групою учнів в Одесі, яке було оприлюднено мережі та викликало великий резонанс у місті.

Теги: Новини України Новини Одеси Діти і неповнолітні
Джерело: 24 канал
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