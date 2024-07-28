Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в суботу, 27 липня.

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Депортація дітей з України

Росіяни вивезли 1000 дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської області у Кабардино-Балкарію на "оздоровлення",

– повідомив Лубінець.

Він зазначив, що за понад 2 роки від початку повномасштабного вторгнення українських дітей віком від 6,5 до 16 років країна-агресор систематично вивозить за тисячі кілометрів від дому ознайомитися з "красою" російського регіону, який "взяв шефство" над Херсонською областю.

"Більшість з цих дітей мають батьків, які своєю чергою, ймовірно, надають дозвіл на вивезення дитини. Однак наскільки такий вибір є вільним в умовах окупації, лишається відкритим питанням", – пояснив омбудсмен.

За його словами, під час таких поїздок діти вимушено переймають не лише культуру та традиції ворожої держави.

Там залучається потужний ресурс для знищення їх української ідентичності, що своєю чергою є складовою геноцидної політики Росії,

– підкреслив омбудсмен.

Лубінець наголосив, що вивезення дітей Росією — це порушення прав дітей та міжнародних норм захисту прав людини.

Також він додав, що Україна продовжує наполягати на потребі отримання доступу для міжнародних організацій на ТОТ та притягненні винних у порушенні прав українських дітей до відповідальності.