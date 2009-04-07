Депортація нациста

Українського нациста Івана Демянюка депортують до Німеччини.

За повідомленням інформагенції "Ройтерз", таке рішення прийняв імміграційний суд США після чергового перегляду справи. Зазначимо, минулого тижня судді вирішили відкласти депортацію Демянюка через незадовільний стан його здоров’я. На цьому наполягали представники захисту. На переконання адвокатів, їхній клієнт не зміг би перенести трансатлантичний переліт.Нагадаємо, Івану Демянюку інкримінують співучасть у вбивстві майже 29 тисяч полонених євреїв у нацистських таборах смерті на території Польщі. Сам підозрюваний ці звинувачення відкидає. 89-річний чоловік народився в Україні, у 50 роках перебрався до США, де отримав американське громадянство і взяв ім'я Джон. Свого часу його вже депортували до Ізраїлю, де засудили до смертної кари. Згодом вища судова інстанція вирішила, що достатніх доказів вини Демянюка нема і йому дозволили повернутися до Сполучених Штатів.