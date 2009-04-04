Депортацію відклали

Депортацію Івана Демянюка відклали.

Американський імміграційний суд постановив відкласти виконання рішення про депортацію з країни 89-літнього чоловіка, якого звинувачують у співучасті в нацистських злочинах. Демянюка мали депортованим до Німеччини через 2 дні. Адвокати подали до суду прохання про скасування рішення, посилаючись на слабке здоров’я підозрюваного. На думку захисту, колишній нацистський охоронець не зможе перенести трансатлантичний переліт. Нагадаємо, Івана Демянюка підозрюють у співучасті у вбивстві майже 29 тисяч полонених євреїв у нацистських таборах смерті на території Польщі. Сам підозрюваний ці звинувачення відкидає. 89-річний чоловік народився в Україні, 1950-х роках перебрався до США і отримав американське громадянство. Свого часу його вже депортували до Ізраїлю, де засудили до смертної кари. Але потім вища судова інстанція вирішила, що достатніх доказів вини Деямнюка і йому дозволили повернутися до США.