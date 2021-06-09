У матеріалі 24 каналу розповідаємо, де українцям знайти прибуткові та надійні пропозиції для їхніх вкладів.

Середні депозитні ставки в Україні

Журналісти 24 каналу вирахували середню депозитну ставку на основі пропозицій від 10 найбільших банків в Україні. Відтак, середня ставка за депозитним рахунком в понад рік – 7,18% річних. А депозити на 1–3 місяці пропонують всього 6,21% річних.

Нацбанк прогнозує, що інфляція за підсумками 2021 року складе 8%. Тобто гроші, вкладені за середньорічною ставкою в Україні, все одно втратять свою купівельну спроможність. Та й це краще, ніж залишити гроші вдома, адже так вони знеціняться на 8%, а з депозитом втратять менш як 1%.

Проте можна знайти куди вигідніші пропозиції – щоб не просто захистити свої гроші від інфляції, а навіть заробити. Ідея Банк з європейським капіталом пропонує депозит "На старт" з відсотковою ставкою в 10,5% річних на 3 місяці.

24 канал розпитав Сергія Міщенка, Директора Департаменту розвитку продуктів, хто та як може скористатися послугою.

Ідея Банк займає лідируючі позиції з продажу депозитних продуктів на банківському ринку, адже пропонує найбільш дохідні депозити серед банків з європейськими інвестиціями, які покривають рівень інфляції та дають можливість отримати дохід клієнтам,

– пояснює Сергій Міщенко.

Як відкрити депозит "На старт"

Ця послуга доступна лише новим клієнтам – тобто тим, хто не має жодних депозитів в Ідея Банку – ні активних, ні закритих.

Умови депозиту:

Строк вкладу – 3 місяці.

Валюта – українська гривня.

Сума – від 50 тисяч до 100 тисяч гривень.

Процентна ставка – 10,5%.

Виплата суми ваших вкладень та нарахованих відсотків – в кінці терміну, тобто через 3 місяці.



Сергій Міщенко, Директор Департаменту розвитку продуктів / Фото Ідея Банк

Зверніть увагу, що депозит не можна продовжити, поповнити чи відкрити такий самий. Тож добре обдумайте, яку суму хочете покласти одразу. Приміром, вклавши максимальну суму 100 тисяч гривень, можна отримати 2 087 гривень чистого прибутку (тобто вже після оподаткування) всього за 3 місяці.

43% клієнтів лишаються з банком та відкривають інші депозитні продукти. Варто врахувати, що є клієнти які повертаються через 2 і більше місяців після відкриття першого депозитного вкладу,

– розповідає Сергій Міщенко.

Як оформити депозит

Депозит "На старт" можна відкрити у будь-якому відділенні Ідея Банку. Для зручності можна обрати найближче відділення на мапі. Із собою достатньо мати лише паспорт та ІПН.

А щоб не витрачати зайвий час у відділенні, клієнти можуть заповнити онлайн-заявку. Тоді у відділенні залишиться лише підписати депозитний договір та розмістити вклад.

Чи безпечно це

Ідея Банк є учасником Фонду гарантування вкладів. У випадку банкрутства банку, ФГВФО виплачує всю суму та нараховані відсотки вкладникам. Єдина умова – сума не повинна перевищувати 200 тисяч гривень. Тож депозит "На старт" навіть на максимальну суму повністю захищений державою.

До того ж завжди безпечніше тримати гроші в банку з іноземним капіталом, ніж вдома під матрацом.

Подарунок для клієнтів

Нові клієнти Ідея Банку, які протягом 7 червня – 31 липня вкладуть гроші на депозитний рахунок "На старт", отримають повербанк або парасольку. Але зверніть увагу, що пропозиція обмежена в кількості, тож варто поспішити аби точно отримати приємний подарунок.

Як контролювати свій депозит

В умовах диджиталізації для користувачів ключову роль грає зручність користування послугами та доступ на відстані кліку. Сергій Міщенко радить клієнтам, які зробили депозитні вклади, користуватися інтернет-банкінгом. Так вони можуть:

Проглядати історію операцій за депозитами.

Відкривати, поповнювати та знімати депозити.

Рахувати прибутковість депозитів та бачити скільки вже заробили.

Інтернет-банкінг також дає доступ до інформації про адреси відділень, АТМ, курси валют.

Завдяки додатку можна контролювати не лише свої депозитні рахунки, але й кредитні та дебетові. Зручність мобільного додатку O.Bank підтверджує й той факт, що він здобув нагороду "Мобільний прорив року" у рамках Mastercard Day 2020.