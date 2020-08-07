Депутат Сколівської районної ради від ВО "Батьківщина" Степан Цмоканич побив жінку. Правоохоронці відкрили проти нього кримінальну справу.

Постраждала жінка вже написала заяву до поліції, їй призначили судово-медичну експертизу. Про це повідомляє ZAXID.NET із посиланням на пресслужбу поліції Львівщини.

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Що відомо про побиття жінки в місті Сколе на Львівщині

Конфлікт трапився ще у вівторок, 4 серпня. Відео оприлюднив очевидець Макс Мадоф 6 серпня.

На ньому відбувається словесна перепалка місцевого депутата Степана Цмоканича із невідомою жінкою поблизу будинку в місті Сколе.

Депутат з голим торсом близько хвилини про щось сперечається із жінкою, а потім завдає їй удару в обличчя, після чого жінка падає на землю.

Згодом Цмоканич напав і на чоловіка, який знімав конфлікт на камеру.

Журналістам так і не вдалося отримати коментар депутата, схоже він вимкнув телефон. В пресслужбі "Батьківщини" також ще не відреагували на інцидент.

Дивіться відео, як депутат Цмоканич б'є жінку (Обережно, на відео присутня нецензурна лайка!):

Що відомо про депутата Цмоканича

Йому 48 років. У 2014 році він балатуваввся до Верховної Ради від ВО "Батьківщина", однак не пройшов на виборах. А вже в 2015 році став депутатом Сколівської районної ради від цієї ж партії. Водночас він є керівником Сколівського осередку "Батьківщини".

Працює Степан Цмоканич виконувачем обов'язки директора Сколівського військового лісгоспу. Він такоє є директором приватного підприємства "Карпатбуд-Сервіс".

Правоохоронці відкрили проти нього кримінальну справу за частиною 1 статті 125, нанесення умисних легких тілесних ушкоджень. В разі доведення вини депутат заплатить всього 850 гривень штрафу.



Степан Цмоканич / Фото з фейсбук-сторінки депутата