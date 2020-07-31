Депутат Київської міської ради Олександр Пабат звинуватив мера столиці Віталія Кличка у передачі мільярдів гривень з бюджету міста фірмам "наглядача" Дениса Комарницького.

У відповідь міський голова збрехав, ніби не робив цього, незважаючи на безліч доказів журналістів і народних депутатів. Перепалка сталася на засіданні Київради 30 липня.

"Ви нам сказали про те, що ми працюємо над тим, щоб наповнювати бюджет, а хто не голосує – той бюджет не наповнює. Згоден, але набагато важливіше не тільки наповнення бюджету, а куди він витрачається. І зараз ми дізнаємося з матеріалів кримінальних справ про те, що два мільярди на Подільський міст кудись "розчинилися" на шість компаній. Причому, половина платежу була взагалі проведена готівкою. Те ж будівництво метрополітену. Ті ж автобуси за 10 мільйонів. Таких моментів багато – і по мостах, і по асфальтуванню. І за всім їм виникає багато запитань", – заявив Пабат.

Кличко відповів йому розлогою реплікою, намагаючись виправдатися тим, що гроші підрядникам не переводяться до висновків експертів.

"Я знаю, що будь-який об'єкт, коли він вводиться в експлуатацію, завжди викликає багато спекуляцій. Перед тим як відкрити Пішохідний міст я привселюдно сказав, що гроші підряднику не переведені. Ми віддаємо документи в Інститут судових експертиз, і тільки після того, як буде перевірено цільове використання коштів – правильно чи неправильно – ми, відштовхуючись від цього будемо вирішувати питання переведення грошей підряднику. Ми абсолютно відкриті і готові звітувати про кожну копійку. Наше завдання – реалізовувати проекти. А завдання правоохоронних органів – контролювати цільове використання кожної копійки бюджету нашого міста", – відповів Кличко, під кінець своєї промови почавши стукати кулаком по столу.

Варто відзначити, що слова мера про те, що підрядники не отримують бюджетні кошти до проведення експертизи не відповідають дійсності. Так, раніше у своєму розслідуванні журналіст Денис Бігус довів, що на Подільський міст було виділено понад 6 млрд гривень. Причому, вони виділялися без конкурсу фірмі-прокладання "Еко-Буд-Трейд", за якою стоять "дивиться" по Києву Денис Комарницький, народний депутат Микола Тищенко і його свояк Герман Млинців. Інформацію про зв'язки Кличка з Комарницьким та про передачу першим коштів на фірми другого озвучував і ряд народних депутатів, зокрема, Гео Лерос і Олександр Дубинський.