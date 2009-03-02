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Депутатські плани на міністрів

19:30, 2 березня 2009 304

Верховна Рада може звільнити кількох міністрів вже цього тижня.

У БЮТі припускають, що попрощаються з тими урядовцями, які не можуть впоратися зі своїми обов`язками та, водночас, призначать нового керівника мінфіну.Микола Томенко(заступник голови Верховної Ради): “Я думаю, кількох міністрів в четвер можна буде зняти і призначити ті, які найбільш необхідні в сьогоднішній ситуації, я вже сказав міністерство фінансів, і скажімо низка інших міністерств, можливо, в нас є вакансії по віце-спікерах, нажаль, нас обмежили трьома”.Лави безробітних має шанси поповнити і керівник міністерства закордонних справ Володимир Огризко. У вівторок нардепи планують заслухати його звіт щодо рішення Гаазького суду відносно острову Зміїний. Комуністи наполягають, що після цього парламент має розглянути питання про відставку чільника зовнішньополітичного відомства.Петро Симоненко (народний депутат, голова фракції КПУ): “Ми знаємо, що він там теревенитиме. Ми повинні ухвалити завтра рішення про його відставку і таким чином проявити принциповість, тому що посягнули уже на цілісність держави”.Категорично проти такого рішення висловлюються бютівці. Вони планують займатися іншими справами - з легкої руки прем’єрки домагатимуться скасування депутатських пільг. Юлія Тимошенко навіть вдалася до погроз. Мовляв, не ухвалить парламент відповідний закон - БЮТ заблокує трибуну. Щоправда лідер самої фракції інформацію про такі наміри спростував, а спікер Верховної Ради закликав колег до спокою.Володимир Литвин (Голова Верховної Ради): “Якщо коаліція буде блокувати коаліцію, завтра коаліції вже не буде. Ви зрозуміли про що йдеться. Мені ще цього не вистачало, коли ми зараз почали ліпить Верховну Раду, і коли склалась ця рівновага, і якось ми виходимо на співпрацю, і буде бажання цей крихкий мир зруйнувати - прапор в руки. Але треба думати, що буде на виході”.Опозицію ж в першу чергу цікавлять глобальніші питання - регіонали наполягають, що хочуть побачити антикризову програму уряду.Олександр Єфремов (народний депутат, заступник голови фракції Партії регіонів): “Поки ми не розумітимемо, що ми робимо і не матимемо антикризової програми, всі рішення з ухвалення окремих законів не будуть ефективні. Вони можуть бути навіть смішними”.Цього тижня на порядку денному вісім десятків законопроектів. Зокрема, нардепи планують подолати президентське вето на документ по "Артеку", а також на закон про тимчасові слідчі комісії, який регламентує процедуру імпічменту. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 2 березня 2009
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