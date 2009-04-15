Дерево Лінча
21:53, 15 квітня 2009 303
Відновимо природу разом! Девід Лінч взяв участь у екологічній програмі.
Під час свого візиту до України голлівудський режисер знайшов час та завітав до невеличкого міста Боярка, що неподалік Києва, аби посадити перше дерево у місцевому парку. Автор таких кінохітів як "Твін Пікс", "Малхолланд Драйв" та "Внутрішня Імперія" ділився спогадами про батька, що працював у дослідницькому департаменті сільськогосподарського університету в США, і називав акцію подвійно приємною для нього самого. Девід Лінч (кінорежисер): "Коли ми піклуємося про дерево, ми не поливаємо його гілки. Ми поливаємо коріння і насолоджуємося плодами. Тепер тут виросте чудове дерево." Ідея участі кінорежисера у акції виникла у представників місцевої влади спонтанно. На честь візиту Лінча навіть вирішили дати парковій алеї ім’я кінорежисера. Тарас Добрівський (міський голова Боярки): "Буквально вчора виникла ця ідея. У нас ведеться реконструкція "Парку Перемоги" до Маршу Миру і до 9 травня. І ми вирішили посадити цю липову алею на честь Девіда Лінча." Загалом, за підтримки Лінча, по всій Україні буде висаджено мільйон саджанців. За його словами, саме так можна покращити екологічну долю країни.
Джерело: 24 Канал
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