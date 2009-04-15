Дерево Лінча

Відновимо природу разом! Девід Лінч взяв участь у екологічній програмі.

Під час свого візиту до України голлівудський режисер знайшов час та завітав до невеличкого міста Боярка, що неподалік Києва, аби посадити перше дерево у місцевому парку. Автор таких кінохітів як "Твін Пікс", "Малхолланд Драйв" та "Внутрішня Імперія" ділився спогадами про батька, що працював у дослідницькому департаменті сільськогосподарського університету в США, і називав акцію подвійно приємною для нього самого. Девід Лінч (кінорежисер): "Коли ми піклуємося про дерево, ми не поливаємо його гілки. Ми поливаємо коріння і насолоджуємося плодами. Тепер тут виросте чудове дерево." Ідея участі кінорежисера у акції виникла у представників місцевої влади спонтанно. На честь візиту Лінча навіть вирішили дати парковій алеї ім’я кінорежисера. Тарас Добрівський (міський голова Боярки): "Буквально вчора виникла ця ідея. У нас ведеться реконструкція "Парку Перемоги" до Маршу Миру і до 9 травня. І ми вирішили посадити цю липову алею на честь Девіда Лінча." Загалом, за підтримки Лінча, по всій Україні буде висаджено мільйон саджанців. За його словами, саме так можна покращити екологічну долю країни.