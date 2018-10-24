Дерев’янченко провів дуель поглядів з Джейкобсом перед чемпіонським поєдинком: відео
Український боксер Сергій Дерев’янченко (12-0, 10 КО) провів дуель поглядів з американцем Даніелем Джейкобсом (34-2, 29 КО).
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"Це буде війна і пояс буде у мене!", – заявив Дерев’янченко під час дуелі поглядів.
Нагадаємо, вже у суботу, 27 жовтня (в Україні буде ранок неділі 28 жовтня) обоє боксерів зійдуться у бою за вакантний пояс чемпіона світу в середній вазі за версією IBF. Бій відбудеться у Нью-Йорку.
Джерело: 24 Канал
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