Дерев’янченко провів дуель поглядів з Джейкобсом перед чемпіонським поєдинком: відео

Український боксер Сергій Дерев’янченко (12-0, 10 КО) провів дуель поглядів з американцем Даніелем Джейкобсом (34-2, 29 КО).

Читайте також: Українець Дерев'янченко отримає рекордний гонорар за титульний бій проти Джейкобса

"Це буде війна і пояс буде у мене!", – заявив Дерев’янченко під час дуелі поглядів.

Нагадаємо, вже у суботу, 27 жовтня (в Україні буде ранок неділі 28 жовтня) обоє боксерів зійдуться у бою за вакантний пояс чемпіона світу в середній вазі за версією IBF. Бій відбудеться у Нью-Йорку.