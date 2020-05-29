Держава повернула контроль за Центроенерго: що варто знати

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко повідомив про відновлення контролю держави за ПАТ "Центренерго". Збитки нанесені державі тіньовими схемами у підприємстві оцінюють у 100 мільярдів гривень. Втім тепер у ФДМУ обіцяють розібратися з усіма схемами і їхніми учасниками.

Про відновлення контролю держави за підприємством Дмитро Сенниченко розповів у власному фейсбуці.

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Що тепер? Ми виявимо всіх, хто перейшов на "темну сторону сили". Нині в нас навіть немає інформації про стан справ на підприємстві. Попереднє керівництво Центренерго приховувало від нас дані аудиту,

– заявив голова Фонду держмайна.

За його словами, нині у керівництва Фонду є лише підозри, що на підприємстві "не все так гладко". Мовляв, якщо б усе було добре, то ніхто б не "мінував" приміщення ФДМУ, щоб наглядова рада не могла зібратися.

"Все це ми робимо для того, щоб Центренерго перетворилося з чорної діри українського бюджету на двері до економічного розвитку та інвестицій. Нині з 2004 року там "зникли" близько 100 мільярдів гривень", – резюмував Дмитро Сенниченко.

Що відбулося з Центренерго: коротко

Усе почалося, коли в компанії з'явилися "смотрящі", яких у ЗМІ пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. Підприємства бізнесмена купували у Центренерго дешеву електроенергію, а натомість продавали дороге вугілля. Це наносило шкоду державному бюджету.

У лютому 2020 року Фонд держмайна та Кабінет Міністрів України – тоді ще Олексія Гончарука – намагалися змінити керівництво компанії, призначаючи керівником Олександра Корчинського.

Тоді суд заборонив ФДМУ вносити зміни до керівництва Центренерго. Позивачами були ті ж самі "смотрящі" Коломойського, що входили членами наглядової ради компанії. Держава фактично втратила контроль за компанією.

Поки держава намагалася відновити контроль за власною компанією, почалася низка "цікавих випадковостей". Тривав судовий процес, хтось повідомляв про мінування ФДМУ, коли мали розглядатися питання, пов'язані з компанією і багато іншого.