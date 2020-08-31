Фонд гарантування вкладів продав на аукціоні активи збанкрутілого "Дельта Банку". Загалом активи містили права вимоги за кредитами на 20 мільярдів гривень.

Однак переможець аукціону викупив активи за 46,1 мільйона. Про це мовиться на сайті ProZorro.

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Переможцем аукціону стало ТОВ "Фінансова компанія "Дата Фінанс". У держреєстрі власником цієї структури значиться Олег Пекарський.

Цікаво, що ринкова вартість активів "Дельта Банку" була визначена у 94,27 мільярда гривень. Натомість незалежні оцінщики визначили ринкову вартість активів у 27,4 мільярда гривень. Тобто майже у 5 разів дешевше.

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