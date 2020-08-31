Держава продала активи збанкрутілого "Дельта Банку" зі знижкою у понад 99%
Фонд гарантування вкладів продав на аукціоні активи збанкрутілого "Дельта Банку". Загалом активи містили права вимоги за кредитами на 20 мільярдів гривень.
Однак переможець аукціону викупив активи за 46,1 мільйона. Про це мовиться на сайті ProZorro.
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Переможцем аукціону стало ТОВ "Фінансова компанія "Дата Фінанс". У держреєстрі власником цієї структури значиться Олег Пекарський.
Цікаво, що ринкова вартість активів "Дельта Банку" була визначена у 94,27 мільярда гривень. Натомість незалежні оцінщики визначили ринкову вартість активів у 27,4 мільярда гривень. Тобто майже у 5 разів дешевше.
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Що відомо про банкрутство "Дельта Банку": головне
- У лютому 2017 року ексглаву ради директорів "Дельта Банку" Олену Попову та ще трьох осіб запідозрили у розкраданні 1,7 мільярда гривень коштів банку. Гроші виводилися на ТОВ "Бонні і Клайд".
- Загальні втрати кредиторів збанкрутілого у 2015 році "Дельта Банку" склали 24,5 мільярда гривень.
- 10 травня 2019 року Генпрокуратура поновила справу про виведення майже 50,63 мільйона доларів з "Дельта Банку".
- 10 грудня Північний апеляційний господарський суд за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб наклав арешт на активи, що належать власнику збанкрутілого "Дельта Банку" Миколі Лагуну.