Держава і банки

Уряд братиме участь у капіталі тільки тих банків, до яких НБУ застосував процедуру тимчасової адміністрації.

Про таке йдеться у новій постанові Кабміну щодо державної допомоги фінустановам, оприлюдненій днями. Також цей документ передбачає, що уряд братиме участь у капіталізації банків у тому випадку, якщо йому індивідуально, або у партнерстві з іншими інвесторами, передається не менше ніж 50% + 1 акція проблемного банку.Зауважимо, у попередньому рішенні Кабміну з цього питання, ухваленому у листопаді минулого року, йшлося про обов"язкову передачу усього контрольного пакету акцій фінустанов виключно державі. Також новий документ розширює коло осіб, які мають право ініціювати державну участь у капіталізації банків: окрім НБУ, це можуть зробити акціонери самих фінустанов, а також міністерство фінансів і власники.Зауважимо, наразі про залучення уряду до участі у капіталі - заявив лише один банк - "Родовід". Однак, наразі він не входить до переліку з 9 фінустанов, у яких НБУ ввів тимчасову адміністрацію.