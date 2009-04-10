Держава і бізнес

Готується закон про державно-приватне партнерство.

Українські та іноземні інвестори отримають можливість вигідно вкладати кошти у розвиток державних об’єктів, які не підлягають приватизації. Передусім йдеться про інфраструктурні проекти - будівництво доріг та розвиток житлово-комунального господарства. Вже на наступному тижні Верховна рада розгляне законопроект про державно-приватне партнерство, який і врегулює усі невирішені питання у галузі. Зокрема, приватні структури зможуть інвестувати у згадані проекти на строк до 50 років, після чого об’єкти повертатимуться у держвласність. Також законопроект передбачає заборону переглядати умови, на яких інвестори вкладають кошти у спільні з державою проекти.Наталія Королевська (голова комітету ВР з питань промполітики та підприємництва): "У нас були випадки, коли інвестори прийшли на одній законодавчій базі, і в результаті реалізації своїх інвестиційних проектів законодавча база змінювалася. Це погіршувало ефективність реалізації інвестиційних проектів. Тому тут ми безпосередньо спілкувалися з тими інвесторами, які вже наступили на граблі і намагалися передбачити це у перспективі".За словами розробників закону, аби співпраця з інвесторами була ефективною, планується створити спеціальний орган, який підпорядковуватиметься Кабміну і контролюватиме усі проекти державно-приватного партнерства.