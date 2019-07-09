20:07
9 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаман, "ізганяющій" Путіна. Історики Пиня і Трамп
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 липня
      Вєсті.UA: Порошенко б'ється із корупцією. Гройсман в рядах шоуменів
      Вєсті.UA
      19:13, сьогодні
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Держава може допомогти промисловцям боротися з промисловими забрудненнями

      32 Читать новость на русском
      Держава може допомогти промисловцям боротися з промисловими забрудненнями
      / obozrevatel.com

      Фінансове навантаження на вітчизняні промислові підприємства внаслідок імплементації Директиви про промислові забруднення частково може взяти на себе держава.

      Зокрема, у Міністерстві екології та природних ресурсів вже думають над майбутнім реформуванням екологічного фонду, щоб використовувати кошти з нього на впровадження європейських стандартів – найкращих доступних технологій та методів управління. Про це під час презентації спільного українсько-німецького проекту по впровадженню НДТМ розповів заступник міністра з питань європейської інтеграції Мінприроди Микола Кузьо.

      Розповідаючи про новий проект, Кузьо зазначив, що стартує він у рамках зобов’язань, які взяла на себе Україна, підписавши Угоду про Асоціацію з ЄС, зокрема, щодо імплементації в українське законодавство європейської Директиви про зменшення промислового забруднення. Для цього Україна має впровадити на своїх промислових підприємствах європейські стандарти, що отримали назву "Найкращі доступні технології і методи управління". По суті, це перелік технологій, якими має користуватися підприємство, аби зменшити забруднення довкілля. На це німецький уряд виділяє 10 млн.євро.

      Проект міститиме компоненти по подальшій роботі по законодавству і пілотні інвестиційні компоненти, які допоможуть впроваджувати відповідні нові технології на підприємствах,
      – підкреслив заступник міністра.

      Одне з найгостріших питань наразі – фінансування впровадження НДТМ. Як зазначила парламентський статс-секретар BMU Ріта Шварцелюр-Зуттер, у Чехії впровадження НДТМ тривало понад 20 років. І на початку деякі підприємства навіть змушені були зупинити роботу, бо не могли собі дозволити подібних витрат. Тоді на допомогу бізнесу прийшла держава, яка забезпечила фінансову допомогу для промисловців і призупинила для них сплату екологічного податку.

      Схожий механізм може бути застосований і в Україні. "У Чехії дійсно була державна допомога, фінансування. Про це говоримо і ми. Але щоб дати фінансування, треба знати, на що його давати і скільки саме. Для цього ми маємо ввести НДТМ у правове поле України – і тоді буде зрозуміло, на що можна виділити фінансування, наприклад, з екологічного фонду, яким він має бути, які програми і критерії там є", – зазначив Кузьо.

      За словами заступника міністра, Україна прагнутиме до того, аби впровадити НДМТ за 10 років – швидше, ніж це було у більшості європейських країн. При цьому, наразі розглядається можливість збільшити перехідний період для окремих секторів, аби дати можливість українському бізнесу адаптуватися під нові стандарти.

      blog_ava
      Параду на День Незалежності не буде, – Зеленський
      сьогодні
      22951
      Теги: Новини України Екологія Міністерство екології Фінанси
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Смерть дитини через отруєння в таборі: чи покарали винних
      сьогодні , 20:00 Смерть дитини через отруєння в таборі: чи покарали винних
      Дмитро Гнап 23
      Вплив кума Путіна на медіа: ветеран АТО назвав серйозні ризики для України
      сьогодні , 19:32 Вплив кума Путіна на медіа: ветеран АТО назвав серйозні ризики для України
      Леонід Остальцев 134
      Що таке BigData та як вона допоможе розвитку бізнесу?
      1 липня , 16:00 Що таке BigData та як вона допоможе розвитку бізнесу?
      696
      Супрун: Війна триває не лише на фронті, або Чому шкідливо дивитись ТБ
      сьогодні , 19:01 Супрун: Війна триває не лише на фронті, або Чому шкідливо дивитись ТБ
      Блог Соцмережі 369
      Перший раз у Раді: які ризики приховують нові обличчя в політиці
      сьогодні , 19:00 Перший раз у Раді: які ризики приховують нові обличчя в політиці
      Ірина Поліщук 333
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук