Держава може допомогти промисловцям боротися з промисловими забрудненнями

Фінансове навантаження на вітчизняні промислові підприємства внаслідок імплементації Директиви про промислові забруднення частково може взяти на себе держава.

Зокрема, у Міністерстві екології та природних ресурсів вже думають над майбутнім реформуванням екологічного фонду, щоб використовувати кошти з нього на впровадження європейських стандартів – найкращих доступних технологій та методів управління. Про це під час презентації спільного українсько-німецького проекту по впровадженню НДТМ розповів заступник міністра з питань європейської інтеграції Мінприроди Микола Кузьо.

Розповідаючи про новий проект, Кузьо зазначив, що стартує він у рамках зобов’язань, які взяла на себе Україна, підписавши Угоду про Асоціацію з ЄС, зокрема, щодо імплементації в українське законодавство європейської Директиви про зменшення промислового забруднення. Для цього Україна має впровадити на своїх промислових підприємствах європейські стандарти, що отримали назву "Найкращі доступні технології і методи управління". По суті, це перелік технологій, якими має користуватися підприємство, аби зменшити забруднення довкілля. На це німецький уряд виділяє 10 млн.євро.

Проект міститиме компоненти по подальшій роботі по законодавству і пілотні інвестиційні компоненти, які допоможуть впроваджувати відповідні нові технології на підприємствах,

– підкреслив заступник міністра.

Одне з найгостріших питань наразі – фінансування впровадження НДТМ. Як зазначила парламентський статс-секретар BMU Ріта Шварцелюр-Зуттер, у Чехії впровадження НДТМ тривало понад 20 років. І на початку деякі підприємства навіть змушені були зупинити роботу, бо не могли собі дозволити подібних витрат. Тоді на допомогу бізнесу прийшла держава, яка забезпечила фінансову допомогу для промисловців і призупинила для них сплату екологічного податку.

Схожий механізм може бути застосований і в Україні. "У Чехії дійсно була державна допомога, фінансування. Про це говоримо і ми. Але щоб дати фінансування, треба знати, на що його давати і скільки саме. Для цього ми маємо ввести НДТМ у правове поле України – і тоді буде зрозуміло, на що можна виділити фінансування, наприклад, з екологічного фонду, яким він має бути, які програми і критерії там є", – зазначив Кузьо.

За словами заступника міністра, Україна прагнутиме до того, аби впровадити НДМТ за 10 років – швидше, ніж це було у більшості європейських країн. При цьому, наразі розглядається можливість збільшити перехідний період для окремих секторів, аби дати можливість українському бізнесу адаптуватися під нові стандарти.