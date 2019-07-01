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      Держава неефективно використовує свої промислові відходи

      78 Читать новость на русском
      Держава неефективно використовує свої промислові відходи
      / gmk.center

      У нашій країні утилізується приблизно 45% металургійних шлаків, тоді як у ЄС – понад 90%.

      Рівень утилізації відходів металургійних комбінатів і ТЕС в Україні у порівнянні з Європою залишається низьким. Україна переробляє приблизно 45% металургійних шлаків, тоді як у ЄС цей показник перевищує 90%.

      Решта промислових відходів у галузі (55%) просто накопичується у відвалах. Ситуація з ТЕС ще гірша: в Україні утилізується лише 7,7% відходів, тоді як в Європі – 43%.

      Про це заявив Вадим Хорошко, керівник напряму металургійних шлаків компанії Recycling Solutions, під час круглого столу "Техногенні відходи. Як збільшити використання промислових шлаків в Україні".

      В Україні у відвалах накопичилося понад 160 млн т відходів меткомбінатів і понад 250 млн т відходів ТЕС. Більше того, металурги щорічно виробляють до 10-11 млн т нових шлаків, а ТЕС – до 6-7 млн ​​т.

      Водночас щорічна утилізація не перевищує 4 млн т і 0,5-0,7 млн ​​т на рік відповідно.

      Як зазначив Вадим Хорошко, рівень утилізації золошлакових матеріалів і металургійних шлаків у виробництві будматеріалів (цемент, бетон, сухі суміші, шлакоблоки тощо) В Україні становить 96% і 42%, тоді як в ЄС – 82% і 51% відповідно.

      Сектор дорожнього будівництва (покриття, основа, узбіччя доріг) в Україні використовує попелошлакові матеріали і металургійні шлаки – 4% і 20%, а в ЄС – 16% і 30% відповідно.

      Золошлакові матеріали можна також використовувати в ливарному виробництві та в сумішах для розливання сталі. Металургійні шлаки годяться для виробництва мінеральних добрив, мінеральної вати і для гідравлічного інжинірингу.

      За словами Вадима Хорошка, щоб збільшити обсяг утилізації відходів і розширити сферу їх застосування, необхідно переглянути ДСТУ – додати специфікації з побічних продуктів, створити систему їх сертифікації та стандартизації, підтримати програми утилізації вторинних ресурсів тощо.

      Хоча обсяги переробки металургійних шлаків в Україні останнім часом збільшуються, потенційні масштаби утилізації становлять щонайменше 10 млн т.

      Це означає, що техногенні відходи як ресурс поки що недооцінені.

      З іншого боку, інтерес переробників очевидний: шлаки дають змогу виробникам сухих будівельних сумішей, цементу, дорожніх покриттів знижувати собівартість продукції і підвищувати її якість.

      Детальніше про ефективність переробки відходів металургійного виробництва – в інфографіці GMK Center.

       

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      Теги: Новини України Екологія
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