Законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему в Україні, автором якого є голова комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова, у разі його ухвалення може призвести до створення фінансової піраміди. Пенсіонери втратять свої накопичення.

Про це в ефірі заявив колишній міністр соціальної політики Андрій Рева.

Як пояснює Рева, чинна солідарна пенсійна система передбачає сплату роботодавцем внесків 22% в Пенсійний фонд, з якого потім пенсіонерам виплачують індивідуальну пенсію. Водночас, зауважує ексчиновник, існує третій рівень пенсійних накопичень. Якщо є зайві кошти, їх можна розмістити в недержавному пенсійному фонді і сплачувати певну суму. Через кілька років до основної пенсії додасться ще й те, що накопичено у фонді.

"Натомість у законопроєкті Третьякової пропонується зобов’язати роботодавців відраховувати гроші, які сьогодні йдуть у солідарну систему, в недержавний пенсійний фонд. Це фактично державна фінансова піраміда. Людей зобов’яжуть частину грошей, які сьогодні йдуть у солідарну систему, передавати в накопичення страховим компаніям. Тобто ви не зможете ухилитися від сплати", – зауважує Андрій Рева.

За його словами, згідно з висновком Головного науково-експертного управління, запровадження третього рівня пенсійного забезпечення, який діє в Україні понад 15 років, виявилося, що це невдалий експеримент.

Зокрема, з погляду результатів майбутніх виплат. Більшість населення України не заощаджує, бо не має такої змоги. Мало або зовсім нічого не знає про недержавні пенсійні фонди, погано орієнтується в фінансових питаннях і загалом в інвестиціях. А також не довіряє фінансовим установам.

Як підкреслює Андрій Рева, те, що цей законопроєкт не можна ухвалювати в такому вигляді, підтверджує негативний досвід країн Східної Європи з більш розвиненою економікою і досконалим правовим порядком, які згортають другий і третій рівні пенсійного накопичення.

"Досвід наших сусідів показує, що фінансова піраміда ніде в Східній Європі себе не проявила позитивно. Вони згортають ці системи. А у нас представники колишнього страхового бізнесу лобіюють цю систему. Але вона не призведе до збільшення пенсій", – переконаний Андрій Рева.