Ільменіт виробництва Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) відвантажується на адресу ПрАТ "Кримський ТИТАН" в анексованому Криму.

Про це йдеться в публікації сайту "Миротворець".

Відправка законспірована і здійснюється за маршрутом Одеса-Хопу-Феодосія-Армянськ двома суднами – грецьким VENTO і сирійським SOURIA. Останнє перебуває в списку санкцій фінансової розвідки США, як таке, що неодноразово порушувало заборону на вхід у територіальні води Криму.

На сайті порталу "Дело" зазначено, що судна доставляють іршанський ільменіт ОГХК об'ємом 24 тис. тонн і вартістю EUR 3,7млн. Він придбаний у ОГХК за контрактом німецької ITS (International Trade & Sourcing GmbH & Co). Її директор – Олег Цюра уклав угоду з керівником ОГХК Пітером Девісом на поставку цих обсягів 17 червня.

Експерти стверджують, що контракт Девіса і Цюри вельми незвичний для ринку. "Він передбачає розрахунок у євро, а котирування на ринку, як правило, в доларовому еквіваленті. Припускаю, що це допоможе уникнути доларового колапсу і не потрапити в халепу з американськими правоохоронцями. По-друге, контракт не передбачає поставку зразків продукції, які можна було б протестувати, а саме так роблять трейдери або переробники, які вперше мають справу з титановою сировиною (ITS у цьому бізнесі раніше помічена не була). По-третє, – трейдер готовий взяти відразу великий обсяг продукції – 24 тис. т, не протестувавши його", – аналізує директор ІА "Інфоіндустрія" Дмитро Гордейчук. Очевидно, вважає експерт, покупець знає, що бере. Саме ільменіт Іршанського ГЗК забезпечував "Кримський Титан" до 2014 року. "Перевірений ільменіт не потрібно тестувати, а відтоді Іршанський ГЗК не змінював технологію виробництва", – каже Гордейчук.

Ільменіт ОГХК відвантажується в Крим за сприяння керівництва ОГХК і Фонду держмайна. Про це розповіли виданню портовики. "З боку ОГХК за забезпечення угоди відповідав член правління Юрій Соловей, близький до екскерівника Адміністрації морських портів України Юрія Васькова. Саме вони, за словами працівників порту, "пушили" завантаження VENTO без визначеного порту вивантаження. А коли митники затримали відправку, в процес втрутився голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

Відвантаження ще триває. 3 серпня судно SOURIA затарюють другою партією ільменіту в турецькому порту Hopa (Хопу). Це видно з портових звітів "Миротворця".

Об'єднана гірничо-хімічна компанія створена в серпні 2014 року. Управляє Іршанським гірничо-збагачувальним комбінатом і Вільногірським гірничо-металургійним комбінатом. 2018 рік завершила з чистим прибутком 114,9 млн грн. Вартість активів становить 3,4 млрд грн. У лютому 2020 року Фонд держмайна змінив керівництво компанії. З квітня ОГХК керує Пітер Девіс. Підприємство виставлено на приватизацію в 2020 р.