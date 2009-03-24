Державні гроші

Банк “Фінанси і кредит” остаточно визначився щодо рекапіталізації.

На позачергових зборах, акціонери фінустанови вирішили передати державі та інвесторам 50% + 1 акцію банку. Йдеться в офіційному повідомленні прес-служби фінансів та кредиту. Щоправда, як вдалося з’ясувати у телефонній розмові з речницею банку, жодного рішення про додаткову емісію акцій фінустанови, які повинна викупити держави, її власники ще не ухвалювали.Наразі вони лише вирішили звернутися до Національного банку, з тим, аби він ретельно вивчив стан справ у фінустанові і подав заявку про участь у капіталі до уряду. Нагадаємо, саме такий порядок рекапіталізації комерційних банків державним коштом передбачає постанова Кабміну.Експерти прогнозують, що ”Фінанси та кредит” не матиме проблем із залученням у капітал держави. Адже його основні власники - брати Жеваго - вважаються донорами пропрем’єрської політичної сили. Зауважимо, станом на вівторок, 24 березня, про намір провести докапіталізацію за участю уряду, вже заявили 5 українських банків.