Державні гроші - у державні банки.

Усі розрахунки між розпорядниками бюджетних коштів та їхніми контрагентами незабаром здійснюватимуться виключно через державні банки. Відповідне положення містить проект урядової постанови, який уже погодили Мінфін, Мінпраці, Пенсійний фонд і Держказначейство - пишуть "Економічєскіє Ізвєстія". Причина такого кроку - відсутність порозуміння між Кабміном та Національним банком. За інформацією видання, НБУ досі не дав урядовцям переліку установ, які є надійними для виплати бюджетних коштів. У свою чергу, регулятор не хоче розкривати дані про стан банків, посилаючись на комерційну таємницю. Експерти кажуть, що переводячи розрахунки до "Ощадбанку" та "Укрексімбанку", уряд переслідує дві мети: підтримати державні фінустанови, та зменшити їхню залежність від НБУ. Банкіри ж ініціативу Кабміну не підтримують, адже переведення мільярдних потоків до держбанків призведе до загострення проблем із ліквідністю у багатьох комерційних установ.