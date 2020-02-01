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      Державний бюджет у січні недоотримав чверть доходів: причини

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      Державний бюджет у січні недоотримав чверть доходів / ligazakon.net

      Доходи держбюджету України за січень 2020 року становили 42,6 мільярда гривень. А це на чверть менше, ніж запланований показник. Головна причина – суттєві зміни макроекономічних показників у порівнянні з прогнозом уряду.

      Про різницю між плановим значенням доходів держбюджету та фактичним повідомили у фейсбуці Міністерстві фінансів.

      Читайте також: Державний борг України: скільки грошей доведеться віддати у 2020

      За оперативними даними доходи загального фонду державного бюджету склали 42,6 мільярда гривень. Вони були на 13,8 мільярда гривень меншими, ніж планувалося, 
      – йдеться в повідомленні.

      Тобто на 24,5% меншими, ніж планове значення на цей місяць.

      Головна причина недовиконання статті доходів – "суттєві зміни макроекономічних показників у порівнянні з прогнозом уряду".

      Що вплинуло на недоотримання ходів держбюджету

      • міцніший обмінний курс гривні. Зокрема, середній курс січня становив 24,1 гривні за долар, а в бюджеті враховано середньорічний курс 27 гривень за американську валюту;
      • менший обсяг імпорту;
      • нижчі ціни на газ.

      Зверніть увагу! Україна оголосила про випуск нових 10-річних єврооблігацій із кінцевим строком погашення до 27 січня 2030 року. Їхня сума становить 1,25 мільярда євро. А розміщено їх за найдешевшими в історії України відсотковими ставками – 4,375%.

      Що відомо про бюджет-2020

      • 14 листопада Рада остаточно ухвалила проєкт закону про Державний бюджет України на 2020 рік.
      • Доходи державного кошторису становитимуть 1 трильйон 93,7 мільярда гривень. Видатки – 1 трильйон 180 мільярдів гривень.
      • У 2020 році Україна до Державного бюджету планує повернути кредити на суму 7,4 мільярда гривень. А станом на 31 грудня 2020 року граничний обсяг державного боргу становитиме 2 трильйони 45,1 мільярда гривень.

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Бюджет 2020 Гроші Курси валют Імпорт Тарифи на газ Міністерство фінансів України
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