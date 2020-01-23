Україна залучила 1,25 мільярда євро за найдешевшими в історії ставками: що це означає

Україна оголосила про випуск нових 10-річних єврооблігацій із кінцевим строком погашення до 27 січня 2030 року. Їхня сума становить 1,25 мільярда євро. А розміщено їх буде за найдешевшими в історії України відсотковими ставками – 4,375%. Облігації номіновано в євро.

У Міністерстві фінансів очікують, що новому випуску євроблігацій присвоять рейтинги такі провідні агенції, як Standard & Poor’s та Fitch. Розрахунки за новим випуском мають відбутися 27 січня 2020 року, передає пресслужба відомства.

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У міністерстві додають, що заявки на придбання цінних паперів для нової емісії надійшли понад 350 інвесторів зі всього світу. Сума цих заявок сягнула понад 7 мільярдів євро. Залучені кошти направлять на фінансування державного бюджету. Таким чином, випуск єврооблігацій сприятиме надходженню євро в Україну.

Додамо, що банки BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International було залучено як спільних лід-менеджерів (головних організаторів) і спільних букраннерів (організація, що збирає та обліковує заявки від інвесторів на придбання цінних паперів) транзакції.

Протягом розміщення єврооблігацій нам вдалось зменшити ставку запозичення на 62 базисні пункти. Це найнижчий купон розміщення за єврооблігаціями, номінованими в євро, в історії України. В розміщенні взяли участь понад 350 фондів. На піку заявок попит з боку інвесторів перевищив пропозицію майже в 7 разів. Сьогодні всі єврооблігації, випущені Україною, торгуються вище номінальної вартості, а позитивна динаміка на ринку говорить про довіру з боку міжнародних інвесторів та їхні очікування економічних успіхів України,

– додали у Мінфіні.

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Що розміщення єврооблігацій дасть Україні

В Офісі Президента підкреслили, що присутність України на міжнародному ринку капіталів, а також рівень торгівлі єврооблігаціями слугує індикатором кредитоспроможності України. Водночас це означає, що інвестори довіряють і є готовими фінансово підтримувати Україну.

У відомстві додали, що найнижча відсоткова ставка на єврооблігації є безперечним результатом складних структурних реформ, які відбулися останнім часом в Україні.

Міністерка фінансів Оксана Маркарова зазначила, що вищезазначений випуск євроболігацій є найефективнішим запозиченням у сучасні історії України. За її словами, це друга крапка в кривій і в стратегічній історії України щодо повернення саме на європейський ринок запозичень. Водночас це великий показник довіри до української команди.

Прем‘єр-міністр Олексій Гончарук, зі свого боку, нагадав, що у спадок нинішньому уряду дісталася купа боргів за шаленими відсотками. Для розуміння, обслуговування держборгу – це найбільша стаття видатків із Держбюджету. У середньому до 2022-го року вона становитиме 484 мільярди гривень у рік.

Саме тому ми розмістили євробонди за найдешевшими в історії України відсотковими ставками. Простими словами, ми заміщуємо борги – віддаємо дорогі, а беремо значно дешевші. Що є вигідним для нашої держави,

– пояснив він.

За його словами, торік відсоткові ставки на зовнішні запозичення України становили приблизно 6,75% у рік. А сьогодні офіційний Київ запозичує 1,25 мільярда євро під 4.375% річних.

"Фактично завдяки цьому ефективному рішенню ми економимо для державного бюджету 2 мільйони гривень в день. А ці гроші буде спрямовано на програми соціально-економічного розвитку", – зауважив очільник уряду.

Гончарук додає, що розміщення єврооблігації яскраво демонструє довіру інвесторів до державної політики. А довіра до держави – це основа інвестиційного потенціалу країни. Водночас інвестиції – це робочі місця для українців.

"Чим більша довіра, тим нижча відсоткова ставка. Україна – на правильному шляху!" – підсумував прем’єр.

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