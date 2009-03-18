Державний капітал

За державними коштами - у чергу.

Про намір віддати уряду більш як половину акцій в обмін на активну участь у капіталізації, заявили власники ще одного банку - "Фінанси та кредит". Як повідомляють “Экономические известия”, питання про входження держави у капітал фінустанови розглянуть на найближчих зборах акціонерів банку 24 березня.За інформацією неназваного джерела видання, представники власників "Фінансів і кредиту", вже зустрічалися з першим віце-прем’єром Олександром Турчиновим. Останній запевнив, що уряд готовий увійти у капітал банку. Зауважимо, за даними експертів, "Фінанси і кредит" не матиме проблем із докапіталізацією за державний кошт. Адже за неофіційними даними, брати Жеваго, які володіють банком, є спонсорами пропрем’єрської політичної сили.Як уже повідомлялося, про намір залучити у капітал державу - для чого продати уряду акції додаткових емісій - вже заявили два банки "Родовід" і "Укргазбанк". У першому з них вже працює тимчасова адміністрація НБУ, а в іншому - куратор, якого Центробанк призначив для контролю за використанням коштів, отриманих в якості рефінансування.