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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Державний переворот?

Фінансові ринки 17:12, 24 березня 2009 197

Грузинські правоохоронці звинувачують опозицію країни у підготовці державного перевороту.

Представник Міністерства внутрішніх справ Грузії показали відеозаписи, на яких двоє членів опозиційної партії за порятунок Грузії ведуть переговори про придбання зброї і організації державного перевороту. На плівках нібито обговорюють деталі збройного заколоту, запланованого на 9 квітня.Саме тоді грузинська опозиція має намір провести масові акції протесту з вимогою відставки Президента Міхаїла Саакашвілі. За інформацією МВС, змовники планували діяти двома групами по 30 людей. Одна мала захопити будівлю парламенту, інша - телевежу Тбілісі.Напередодні грузинські правоохоронці затримали низку членів партії “Демократичний рух - Єдина Грузія”, яку очолює екс-спікер парламенту Ніно Бурджанадзе. Затриманих звинуватили в незаконному зберіганні зброї. У партії Бурджанадзе заявили, що зброю опозиціонерам було підкинуто, а компрометуючі записи - змонтовані. Дії влади пані Бурджанадзе охарактеризувала як політичні репресії, направлені на те, щоб дискредитувати і залякати опозицію перед демонстраціями 9 квітня.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 24 березня 2009
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