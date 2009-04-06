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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Держохорона без грошей

22:06, 6 квітня 2009 314

Управлінню держохорони може не вистачити грошей на охорону кандидатів у президенти.

Забезпечення безпеки претендентів на найвищу посаду в державі під час агітаційної кампанії і виборів - обов`язок, покладений на УДО законом України. Однак виділити кошти на його виконання нардепи, очевидно, забули, профінасувіавши лише захищенні статті, поскаржився начальник УДО Валерій Гелетей.Кожному охоронцю, який супроводжує кандидата в президенти у поїздках, відомство має оплатити проїзд, проживання і харчування, а тих коштів, які сьогодні є у розпорядженні держохорони може просто не вистачити - адже щоразу кількість кандидатів в президенти більшає.Валерій Гелетей (начальник Управління держохорони): “Ми будемо працювати на грані можливого. Але, якщо нас не будуть фінансувати, ми не зможемо відправити наряди, нас не зможуть поселити, ми не зможемо проїхати. Якщо не буде коштів на транспорт, щоб виїхати. Це для нас найболючіше питання, тобто ми очікуємо на зміни до державного бюджету. І це єдине спасіння, бо в іншому випадку буде важко працювати”.Якщо власних кадрів в Управлінні держохорони не вистачить, відомство звертатиметься за допомогою до СБУ та МВС, але на кошти можуть розраховувати лише свої. За словами Валерія Гелетея - президентська кампанія обійдеться його відомству у додаткових 10 мільйонів гривень. Поки цих грошей немає - тож уся надія на депутатів, які мають внести зміни у державний бюджет.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 квітня 2009
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