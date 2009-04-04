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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Дешеві долари

12:17, 4 квітня 2009 197

НБУ проведе валютні аукціони 8 і 10 квітня.

8 і 10 квітня Національний банк України проведе чергові спеціальні валютні аукціони, на яких продаватиме фінустановам долари за пільговим курсом. Йдеться у листі НБУ до комерційних банків. Регулятор попереджає, що до участі в аукціоні не допустить ті фінустанови, які не дотримаються усіх підготовчих процедур. Аби купити у НБУ іноземну валюту за пільговим курсом, банки повинні за день до торгів перерахувати йому грошове забезпечення у гривні, і подати заявки зранку, у день проведення аукціону. Мінімальна сума заявки - 50 тисяч доларів. Цією ж цифрою обмежено максимальний обсяг валюти, який банк може придбати на одну кредитну угоду. У свою чергу, банкіри нагадують: аби купити долари за спецкурсом НБУ, позичальники повинні за добу або дві, залежно від фінустанови, подати до неї письмову заяву із вказанням потрібної суми. Не використану за призначенням валюту банки зобов’язані будуть повернути регулятору на 6-й день після проведення аукціону. Нагадаємо, НБУ проводить спеціальні аукціони з 27 лютого. Придбані на них долари чи євро, банки можуть продавати лише своїм позичальникам виключно для погашення валютних кредитів.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 4 квітня 2009
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