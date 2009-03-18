Дешеві ліцензії

Нацкомісія з регулювання зв’язку пропонує спростити процедуру отримання ліцензій на надання телекомунікаційних послуг.

Якщо народні депутати підтримають законопроект, який розробив регулятор, компаніям, що захочуть вийти на ринок зв’язку, достатньо буде просто надіслати до НКРЗ реєстраційну картку, вказавши ті види діяльності, якими вони мають намір займатися. Про це повідомляє видання "Комерсант" із посиланням на члена комісії Володимира Олійника.Нововедення також не передбачає стягнення плати з компаній за видачу дозволу на здійснення діяльності. Зауважимо, сьогодні вартість ліценції для фіксованого зв’язку в одному регіоні складає від майже 2 до 50 тис. грн. в залежності від кількості абонентів, для безпровідного зв’язку - 102 тисячі, а для мобільного - 340 тис. грн.Учасники ринку вважають нововведення комісії вчасним та ефективним. За їхніми словами будь-яке спрощення процедур ліцензування матиме для ринку позитивний ефект.