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Дешевих електромобілів не буде – в США різко піднялись ціни на них

12:50, сьогодні 2078 Читать новость на русском
Вартість Nissan Leaf у США зростає
Вартість Nissan Leaf у США зростає / grantthomas

Відміна податків на імпорт електромобілів в Україну спричинила різке підвищення попиту на них на аукціонах США. І як наслідок – ціни там вже майже зрівнялись з українськими.

Найбільш популярний електромобіль в Україні – вживаний Nissan Leaf – тепер в США коштує майже стільки ж, як в Україні. А оскільки більшість Nissan Leaf потрапляє в Україну зі США, бажаного зниження цін на електромобілі після відміни ввізних податків чекати не доводиться.

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У своємі відеоблозі засновник компанії Car West Global Андрій Іванов повідомив, що вартість електромобілів у США різко виросла. «27 грудня я спостерігаю за аукціоном Manheim у Сан-Франциско (Каліфорнія, США). Там різко піднялись ціни на найпростіші комплектації Nissan Leaf – S. Якщо ще півтори тижні тому (коли не було інформації про відміну податків на імпорт електрокарів в Україну – ред.) вони коштували там близько 8-9 тисяч доларів, то сьогодні вони «йдуть» за 11 тисяч!».

В той же час блогер відзначає, що вартість більш дорогих модифікацій Nissan Leaf поки що не змінилась.

Про незначне зниження цін на електромобілі в Україні з початку 2018 року говорить і директор з маркетингу ГК «АІС» Сергій Боровик. «Суттєвого обвалу цін не буде - ми прогнозуємо їх зниження на 5-10%. Адже збільшення попиту зі сторони українських імпортерів спричинить ріст цін на них у США, де кількість автомобілів обмежена. Окрім того, раніше імпортери вживаних «Ліфів» занижували митну вартість в 2-3 рази і сума сплаченого ними ПДВ, який тепер зникне, не була суттєвою».

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Nissan Leaf 2013-2015 року виготовлення в Україні коштують 13-15 тисяч доларів, тобто з витратами на перевезення зі США (близько 2-2,5 тис. дол.) вони продаються майже без «навару» перегонників. Є також пропозиції за 11-13 тисяч доларів, що вже близько до ціни у США.

Згідно статистики «Укравтопрому», з 2225 електромобілів, ввезених в Україну за 10 місяців 2017 року, 87% - вживані Nissan Leaf, більшість яких придбано на аукціонах у США. На аукціоні Manheim продаються вживані авто «на ходу», в той час як на аукціонах Copart та IAAI – після ДТП. Ціни на останніх значно нижчі, ніж на Manheim, однак такі авто потребують відновлення в Україні.

Нагадаємо, що ми порівняли, чим новий Nissan Leaf відрізняється від старого.

Теги: Авто 24 Електромобіль Nissan
Джерело: 24 Канал
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