Дешевий атом

Російська корпорація ТВЕЛ у 2009 році постачатиме ядерне палива українським атомним електростанціям дешевше, ніж минулоріч.

За даними "Комерсанта", цінового ефекту вдалося досягти, оскільки паливні елементи виготовлятимуться з використанням української уранової сировини. Зауважимо, російська ТВЕЛ і українська "Енергоатом" близькі до підписання довгострокового контракту про співпрацю. Угода, подробиці якої наразі обговорюються, може бути розрахована на більше ніж 15 років, і передбачатиме виготовлення теплових паливних елементів з вітчизняної давальницької сировини. Фахівці вже підрахували, що такий крок дозволить здешевити кінцеву продукцію на щонайменше 10%. До того ж, частину потужностей з виробництва паливних елементів, окрім збагачення урану, росіяни можуть перенести в Україну. Якщо це станеться, ціна палива може знизитися на чверть. Як уже повідомлялося, окрім російської корпорації, про готовність постачати паливні елементи на українські АЕС заявляла американська Westinghouse. Продукція компанії наразі тестується вітчизняними фахівцями.