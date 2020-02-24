5 найпоширеніших помилок в інтер'єрі українських квартир – фото
Тренди в інтер'єрі будинків не настільки швидкоплинні, як у світі одягу, але також мають властивість відходити в минуле. Саме тому важливо час від часу робити ремонт і прибирати застарілі елементи декору. Які речі сьогодні є в більшості українських помешкань, проте вже давно перетворились на банальні помилки – читайте в нашому матеріалі.
Найчастіше помилки допускають в декорі та неправильному підборі пропорцій або стилів.
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5 найпоширеніших помилок в інтер'єрі українських квартир
Ламбрекени-мушлі
Ламбрекени вже давно вийшли з моди / фото: Антураж
Така прикраса для вікон у вітальні досі присутня ще в багатьох будинках. Проте сьогодні відмовляються навіть від штор, не кажучи вже про додаткові елементи. До того ж, ламбрекени будуть справді доречні у величезних залах, які оформлені в класичному стилі.
Ліпнина
Особливо дивно такі стелі виглядають в тісних кімнатках хрущовок / фото: Room
Ця помилка має ті ж коріння, що і попередня. Такий елемент декору застосовують винятково в класичному стилі, який доречний у великих квартирах чи приватних будинках. Проте, якщо у вас вдома немає триметрових стель, то варто відмовитись від ліпнини.
Бежевий колір
Пастельні тони добре вписуються в багато стилів, але не варто ними зловживати / фото: Formula
Жодних проблем із застосуванням цього кольору немає. Проблема в тому, що бажання не зіпсувати колір стін у себе вдома, частенько приводить до тотальної однаковості інтер'єрів. Так, бежевий справді є спокійним та універсальним кольором, проте не варто ним зловживати та спробувати використати сміливіші відтінки.
Надлишок декору
Зайві елементи не додадуть естетичності квартирі / фото: Good House
Мода на мінімалізм триватиме ще не один рік. Саме тому не варто перевантажувати стіни вітальні, коридору чи спальні зайвими елементами.
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Золото
Також неправильним буде використання об'ємних світильників у низьких кімнатах / фото: Homediz
Використання золота в інтер'єрі власного будинку давно перетворилось на поганий тон. Дверні ручки або вимикачі із золотим напиленням не підкреслять ваш статус, а навпаки викриють поганий смак.
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