5 найпоширеніших помилок в інтер'єрі українських квартир – фото

Тренди в інтер'єрі будинків не настільки швидкоплинні, як у світі одягу, але також мають властивість відходити в минуле. Саме тому важливо час від часу робити ремонт і прибирати застарілі елементи декору. Які речі сьогодні є в більшості українських помешкань, проте вже давно перетворились на банальні помилки – читайте в нашому матеріалі.

Найчастіше помилки допускають в декорі та неправильному підборі пропорцій або стилів.

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5 найпоширеніших помилок в інтер'єрі українських квартир

Ламбрекени-мушлі



Ламбрекени вже давно вийшли з моди / фото: Антураж

Така прикраса для вікон у вітальні досі присутня ще в багатьох будинках. Проте сьогодні відмовляються навіть від штор, не кажучи вже про додаткові елементи. До того ж, ламбрекени будуть справді доречні у величезних залах, які оформлені в класичному стилі.

Ліпнина



Особливо дивно такі стелі виглядають в тісних кімнатках хрущовок / фото: Room

Ця помилка має ті ж коріння, що і попередня. Такий елемент декору застосовують винятково в класичному стилі, який доречний у великих квартирах чи приватних будинках. Проте, якщо у вас вдома немає триметрових стель, то варто відмовитись від ліпнини.

Бежевий колір



Пастельні тони добре вписуються в багато стилів, але не варто ними зловживати / фото: Formula

Жодних проблем із застосуванням цього кольору немає. Проблема в тому, що бажання не зіпсувати колір стін у себе вдома, частенько приводить до тотальної однаковості інтер'єрів. Так, бежевий справді є спокійним та універсальним кольором, проте не варто ним зловживати та спробувати використати сміливіші відтінки.

Надлишок декору



Зайві елементи не додадуть естетичності квартирі / фото: Good House

Мода на мінімалізм триватиме ще не один рік. Саме тому не варто перевантажувати стіни вітальні, коридору чи спальні зайвими елементами.

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Золото



Також неправильним буде використання об'ємних світильників у низьких кімнатах / фото: Homediz

Використання золота в інтер'єрі власного будинку давно перетворилось на поганий тон. Дверні ручки або вимикачі із золотим напиленням не підкреслять ваш статус, а навпаки викриють поганий смак.

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