Португальська студія архітектури Fala Atelier облаштувала 6 ідентичних мінібудиночків в Порту. Помешкання мають площу 30 квадратних метрів поряд з великим окремим будинком, а всі вони мають ідентичний гранітний дизайн. Більше про інтер'єр будиночків читайте в матеріалі.

Усі квартири мають максимально простий дизайн, повідомляє Dezeen.

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Кожен будинок має на першому поверсі житлову зону, освітлену парою вікон, одне з яких виконує роль дверей. Сходи ведуть нагору до спальні, розміщеного над ванною кімнатою.



Гранітними є підлога та меблі / Фото Dezeen

Нагорі кімната освітлена мансардним світлом, а через стінку розташований туалет, що має кругле вікно.



Підлоги будуть дерев'яними лише на другому поверсі / Фото Dezeen

В інтер'єрі усі стіни білосніжні, а стелі рожеві. Проте, сходи, меблі та підлоги на першому поверсі гранітні. Натомість нагорі покриття повністю дерев'яні.



Будиночки тут мають кругле планування / Фото Dezeen

Архітектурна студія сподівається, що маленькі будинки будуть цікавими перш за все студентам. Ганок кожен будочок увінчаний подвійним дахом, який виготовлений із рожевих панелей, покритих металевим покриттям.

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Мийка від кухні тут розташована під сходами / Фото Dezeen