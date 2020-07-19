6 бюджетних мініквартир з ідентичним гранітним інтер'єром: фото з Португалії
Португальська студія архітектури Fala Atelier облаштувала 6 ідентичних мінібудиночків в Порту. Помешкання мають площу 30 квадратних метрів поряд з великим окремим будинком, а всі вони мають ідентичний гранітний дизайн. Більше про інтер'єр будиночків читайте в матеріалі.
Усі квартири мають максимально простий дизайн, повідомляє Dezeen.
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Кожен будинок має на першому поверсі житлову зону, освітлену парою вікон, одне з яких виконує роль дверей. Сходи ведуть нагору до спальні, розміщеного над ванною кімнатою.
Гранітними є підлога та меблі / Фото Dezeen
Нагорі кімната освітлена мансардним світлом, а через стінку розташований туалет, що має кругле вікно.
Підлоги будуть дерев'яними лише на другому поверсі / Фото Dezeen
В інтер'єрі усі стіни білосніжні, а стелі рожеві. Проте, сходи, меблі та підлоги на першому поверсі гранітні. Натомість нагорі покриття повністю дерев'яні.
Будиночки тут мають кругле планування / Фото Dezeen
Архітектурна студія сподівається, що маленькі будинки будуть цікавими перш за все студентам. Ганок кожен будочок увінчаний подвійним дахом, який виготовлений із рожевих панелей, покритих металевим покриттям.
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Мийка від кухні тут розташована під сходами / Фото Dezeen
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