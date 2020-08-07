Настінний декор з дерева: переваги та фото прикладів
Чим більше стає мешканців у містах, тим більше зростає попит на зв'язок з природою. Втім періодичних поїздок на природу зазвичай не вистачає, тому хорошим варіантом в такому випадку є саме декор зі справжнього дерева. Найчастіше в хід ідуть невеличкі спили.
Втім, важливо не переборщити як з матеріалом, так і з деревом, повідомляє Дизайн 24.
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Наприклад, слід утриматись від використання натурального хутра чи рогів оленя у вигляді декору.
Можна обійтись і взагалі без хутра / Фото Pinterest
Переваги декорування інтер'єру деревом
Довговічність
Приклад декору з масиву / Фото Pinterest
Якщо деревину піддавали якісній обробці, то вона буде захищена від вологи і різних механічних пошкоджень та прослужить досить довго. Якщо це ще й ціла дерев'яна стіна або підлога, то ви зможете зекономити на щорічних ремонтах.
Теплоізоляція
Рекомендуємо обробляти лише одну стіну / Фото YouTube
Дерево є джерелом тепла не лише, якщо воно горить у вашому каміні. Так, сировина володіє хорошою здатністю утримати температуру повітря. Саме тому для холодної бетонної квартири, такий декор може виконувати функцію утеплення, нехай і часткового.
Унікальність
Також можна додатково використати гірлянди / Фото Pinterest
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Можна звичайно поклеїти шпалери із зображенням дерева, або постелити ламінат, але в таких випадках застосовується один патерн. Натомість натуральна обробка – це композиція, де кожен елемент є унікальним. Малюнок на дерев'яному спилі і його форма – неповторні.
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