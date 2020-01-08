Як правильно вибрати диван: механізм, наповнення та розміри

Роблячи ремонт у вітальні, можна зіштовхнутися з проблемою вибору дивану. Не варто витратити купу грошей на річ, якою потім не буде бажання користуватись. Як правильно його вибрати відповідно до розміру кімнати, які бувають наповнювачі для дивана та який механізм трансформації найкращий – читайте у нашому матеріалі.

Від того наскільки правильно ви витратите гроші, залежатиме якість вашого відпочинку у власному домі.

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На що треба звернути увагу при виборі дивану

Розмір



Диван може мати навіть два кути, якщо розмір кімнати дозволяє / фото: Divankiev

Асортимент можливих розмірів диванів у виробників досить широкий, тому цей вибір ви повинні зробити самі, спираючись на місце, де повинен бути диван у власній кімнаті. Також важливим є розмір вітальні.

Якщо диван розкладний, поцікавтеся габаритами дивана в складеному і розкладеному стані, це допоможе уникнути непорозумінь. Якщо ваше житло невеликих розмірів, то зверніть увагу на складальні варіанти диванів.

Наповнювачі



Дорогі дивани будуть комфортнішими / фото: Navro

Зазвичай роль наповнювачів виконують різні комбінації пружинних блоків, ламелей та пінополіуретану. В дорогих диванах використовують пружинні блоки і їх комбінації. Також додаються прошарки термовойлока і пінополіуретану.

В цьому випадку все залежить лише від ваших фінансових можливостей.

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Механізм трансформації



Можливість трансформації дивана у спальне місце також зазвичай є актуальною / фото: Ub.ua

Сьогодні існує безліч механізмів трансформації диванів в спальне місце, але можна виділити кілька основних типів:

висувний;

книжка;

єврокнижка;

класична софа;

дельфін;

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням